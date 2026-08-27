Estudiantes de la UNLaR se movilizan por salarios y financiamiento esta semana

Los docentes universitarios iniciarán un paro de 48 horas en protesta por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, afectando la calidad educativa. La comunidad educativa busca visibilizar la crisis y presionar al Gobierno para mejorar los salarios y financiamiento.

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La comunidad educativa se encuentra en una situación crítica debido a la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que ha llevado a los gremios docentes a convocar un nuevo paro de 48 horas para este jueves y viernes. Esta medida afecta a las universidades más importantes del país, donde se exige la implementación de esta normativa que garantiza la financiación y busca mejorar los salarios del sector.

A pesar de que la ley fue ratificada recientemente por el Congreso de la Nación y una medida cautelar obligaba al Gobierno nacional a su cumplimiento, aún no se han concretado las transferencias presupuestarias necesarias. Las autoridades educativas han expresado que esto está impactando negativamente en los gastos de funcionamiento, salarios y becas, además de provocar una pérdida del poder adquisitivo de los docentes universitarios que asciende al 33% desde diciembre de 2023.

Este desfasaje ha llevado a la comunidad a adoptar acciones de protesta, siendo la más reciente una huelga de una semana. El paro programado es considerado una oportunidad para visibilizar la problemática del financiamiento y los salarios, y presionar al Gobierno para que se tomen medidas efectivas que mejoren la calidad educativa y los servicios ofrecidos a los estudiantes.