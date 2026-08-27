Estudiantes de la UNLaR se movilizan por salarios y financiamiento esta semana

La comunidad educativa se encuentra en una situación crítica debido a la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que ha llevado a los gremios docentes a convocar un nuevo paro de 48 horas para este jueves y viernes. Esta medida afecta a las universidades más importantes del país, donde se exige la implementación de esta normativa que garantiza la financiación y busca mejorar los salarios del sector.
A pesar de que la ley fue ratificada recientemente por el Congreso de la Nación y una medida cautelar obligaba al Gobierno nacional a su cumplimiento, aún no se han concretado las transferencias presupuestarias necesarias. Las autoridades educativas han expresado que esto está impactando negativamente en los gastos de funcionamiento, salarios y becas, además de provocar una pérdida del poder adquisitivo de los docentes universitarios que asciende al 33% desde diciembre de 2023.
Este desfasaje ha llevado a la comunidad a adoptar acciones de protesta, siendo la más reciente una huelga de una semana. El paro programado es considerado una oportunidad para visibilizar la problemática del financiamiento y los salarios, y presionar al Gobierno para que se tomen medidas efectivas que mejoren la calidad educativa y los servicios ofrecidos a los estudiantes.