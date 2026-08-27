Impulso a las pymes: Propuesta de Parque Industrial en el Valle del Bermejo

La Cámara Empresarial de La Rioja propone un Parque Industrial en el Valle del Bermejo para fortalecer pymes y preparar la mano de obra ante la exploración minera. La iniciativa busca integrar a sectores privados y públicos, y garantizar que las oportunidades queden en manos locales. ¡Descubre cómo podría transformar la economía regional!

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Cámara Empresarial de La Rioja ha propuesto la creación de un Parque Industrial, Comercial y Educativo en el Valle del Bermejo para fortalecer a las pymes locales ante el avance de la actividad minera en la cordillera. Este plan busca retener la mano de obra y sumar valor agregado mediante la articulación con el sector privado, municipios y el ámbito académico.

La iniciativa se estructura en cuatro ejes fundamentales. Primero, se enfocará en la infraestructura y espacio, aprovechando tierras disponibles para establecer pymes y galpones de servicios. En segundo lugar, se contempla la educación y capacitación en colaboración con la UNLaR para formar perfiles técnicos adecuados para la industria minera. El tercer eje propone la implementación de la Ley de Proveedores Locales, asegurando que las contrataciones y servicios sean otorgados a empresas y trabajadores de la provincia. Por último, se buscará aprender de las experiencias de provincias como San Juan y Catamarca, con el objetivo de consolidar el polo industrial antes de las campañas operativas de 2027.

Rodrigo Carrizo, representante de la Cámara, enfatizó la importancia de la unidad entre los distintos sectores para avanzar en el proyecto, destacando que “la minería recién da sus primeros pasos en La Rioja”, y que es fundamental ofrecer servicios de calidad para asegurar que los beneficios permanezcan en la provincia. Las reuniones abiertas con intendentes, legisladores y autoridades universitarias continuarán en las próximas semanas.