Quintela exige respuestas al Gobierno sobre fondos viales y plantea expropiaciones en la provincia

Ricardo Quintela denuncia la malversación de fondos coparticipables que debían destinarse al mantenimiento de rutas, calculados en un billón de pesos. Su postura busca reorganizar al peronismo para 2027.

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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, hizo fuertes críticas a la política económica y fiscal del gobierno nacional durante una entrevista en medios de comunicación. Afirmó que la administración central ha desviado fondos destinados al mantenimiento de rutas, que ascienden a aproximadamente un billón de pesos para todas las provincias, hacia inversiones en el sistema financiero.

Quintela informó que hay una denuncia judicial en curso por malversación de fondos y afirmó que la falta de transferencia de recursos a las provincias ha generado dificultades en el mantenimiento de caminos. Subrayó que estos fondos, originalmente creados para la reparación de rutas en Argentina, están siendo mal utilizados.

Además, el mandatario provincial defendió la necesidad de que el Estado mantenga el control sobre servicios esenciales e infraestructura estratégica. En el contexto de una reciente reunión de dirigentes peronistas, enfatizó la importancia de consolidar un frente amplio que incluya diferentes sectores políticos, con miras a las elecciones de 2027.