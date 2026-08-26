Incendios de pastizales en la Capital: Bomberos lograron controlar la situación

Dos incendios de pastizales fueron reportados este mediodía en la ciudad de La Rioja, movilizando a los equipos de emergencia. Gracias a la rápida intervención de los bomberos y el personal policial, ambos focos de fuego fueron controlados sin que se registraran heridos.
El primer incendio ocurrió en la avenida Ortiz de Ocampo pasadas las 14:45 horas, donde el fuego consumió combustible vegetal de mediana intensidad, afectando una superficie aproximada de 200 por 50 metros. Minutos antes, a las 13:50 horas, otro foco se presentó en la calle La Pampa, abarcando una superficie de 50 por 50 metros y afectando material combustible fino y residuos.
En ambos incidentes, los equipos de emergencia trabajaron intensamente en las labores de enfriamiento y aseguramiento del perímetro para evitar la propagación del fuego y mayores daños materiales.