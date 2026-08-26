Miércoles, 26 de Agosto 2026
La Rioja

Incendios de pastizales en la Capital: Bomberos lograron controlar la situación

Dos incendios en La Rioja movilizaron a equipos de emergencia, controlando un área de 200x50 metros en la avenida Ortiz de Ocampo y otra de 50x50 en la calle La Pampa. No hubo heridos.

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Dos incendios de pastizales fueron reportados este mediodía en la ciudad de La Rioja, movilizando a los equipos de emergencia. Gracias a la rápida intervención de los bomberos y el personal policial, ambos focos de fuego fueron controlados sin que se registraran heridos.

El primer incendio ocurrió en la avenida Ortiz de Ocampo pasadas las 14:45 horas, donde el fuego consumió combustible vegetal de mediana intensidad, afectando una superficie aproximada de 200 por 50 metros. Minutos antes, a las 13:50 horas, otro foco se presentó en la calle La Pampa, abarcando una superficie de 50 por 50 metros y afectando material combustible fino y residuos.

En ambos incidentes, los equipos de emergencia trabajaron intensamente en las labores de enfriamiento y aseguramiento del perímetro para evitar la propagación del fuego y mayores daños materiales.

Etiquetas: la rioja incendio quema de pastizales bomberos emergencia seguridad
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