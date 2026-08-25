Miércoles, 26 de Agosto 2026
La Rioja

Refuerzan medidas de prevención en La Rioja ante la amenaza de "El Niño" y sismos constantes

La provincia de La Rioja registró 145 sismos en lo que va del año, con magnitudes de hasta casi 6. Famatina, Campana y Pituil sufrieron daños menores. Se intensifican las medidas de prevención ante la actividad sísmica y el impacto de la tormenta de "El Niño".

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Redacción Equipo Editorial
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En lo que va del año, la provincia de La Rioja ha registrado un total de 145 eventos sísmicos, manteniendo patrones similares a los del año anterior. David Barrera, director de Emergencia Socioambiental, subrayó la importancia de la prevención ante esta situación, enfatizando que los sismos han causado daños menores, aunque en Famatina se han producido derrumbes en las sierras. También se han sentido oscilaciones de magnitud entre 4 y casi 6 en otras localidades como Campana y Pituil.

Barrera recordó experiencias sísmicas históricas en la provincia, como los terremotos de Jagüe y Vinchina. Alertó sobre la posible ocurrencia de eventos sísmicos significativos a nivel continental, instando a la adaptación en construcciones y modos de vida. Además, destacó la política de prevención impulsada desde el Instituto de Servicios Ambientales y los equipos de emergencia, que incluye la evaluación de cuencas y la sismorresistencia de los hogares.

En cuanto al clima, se anticipa que la primera fase de la tormenta de «El Niño» afectará las regiones precordillerana y sur de la provincia, con pronósticos de fuertes vientos y granizo. Las autoridades están llevando a cabo tareas de mantenimiento y recomiendan contar con un kit básico de respuesta rápida para enfrentar emergencias climáticas o sísmicas.

Etiquetas: la rioja sismos prevención famatina emergencia socioambiental clima
TL;DR

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