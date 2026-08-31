Impacto en trabajadores: El Gobierno mantendrá el Salario Mínimo sin cambios significativos

El Gobierno nacional decidió no establecer el Salario Mínimo en un millón de pesos, lo que generará un impacto en la capacidad de consumo de los trabajadores.

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El Gobierno ha decidido no establecer el Salario Mínimo en un millón de pesos, según informaron fuentes oficiales. Esta decisión ha generado diversas reacciones en el ámbito laboral y político, donde se cuestiona la viabilidad de un aumento significativo en el salario mínimo.

Las autoridades argumentan que fijar un monto tan elevado podría tener repercusiones negativas en la economía, afectando a las pequeñas y medianas empresas. Esta medida se enmarca en un contexto de debate sobre las condiciones laborales y el costo de vida en el país.

A medida que se avanza en las negociaciones salariales, se espera que se discutan nuevas propuestas que busquen equilibrar las necesidades de los trabajadores con la estabilidad económica del país.