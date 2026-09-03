Efemérides del 3 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 3 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 3 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 3 de septiembre de 2026
- 1854 – en Buenos Aires (Argentina), Bartolomé Mitre funda el Instituto Histórico-Geográfico del Río de la Plata.
- 1949 – Alberto Garrido, periodista y analista político venezolano (f. 2007).
- 1949 – José Néstor Pékerman, exjugador y director técnico de fútbol argentino.
- 1950 – en Avellaneda (Argentina), Racing Club inaugura el Estadio Presidente Perón, conocido como «el Cilindro», venciendo a Vélez Sarsfield en la 21.ª fecha del Campeonato de Primera División 1950.
- 1971 – en su exilio en Madrid, el presidente Juan Domingo Perón recibe el cadáver de su esposa, Evita, secuestrado durante 16 años y mutilado por los militares que lo destituyeron en el golpe de Estado de 1955.
- 1980 – Daniel Bilos, futbolista argentino.
- 1983 – Cristian Fabbiani, futbolista argentino.
- 1986 – Jorge Pinarello, actor, director y youtuber argentino, creador del canal Te Lo Resumo Así Nomás.
- 1994 – China y Rusia acuerdan el control de sus armas.
- 2000 – Tomás Verón Lupi, futbolista argentino.
El 3 de septiembre de 1783, se firmó el Tratado de París, que puso fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y reconoció la independencia de las colonias americanas del dominio británico. Este tratado no solo marcó el nacimiento de una nueva nación, sino que también sentó las bases para el crecimiento territorial y político de lo que se convertiría en los Estados Unidos.
En el mundo: 3 de septiembre de 2026
- -401 – en Cunaxa (aldea a unos 70 km al norte de Babilonia) sucede la batalla de Cunaxa entre Artajerjes II y el príncipe Ciro el Joven.
- 32 – en México se escriben los primeros documentos de América en estelas de época olmeca tardía (Ver Tres Zapotes).
- 301 – en la península itálica se funda la república de San Marino.
- 1189 – en la abadía de Westminster (Inglaterra), Ricardo Corazón de León es coronado rey.
- 1412 – Fernando I llega a Zaragoza como nuevo rey de Aragón y jura ante las Cortes su cargo.
- 1526 – quinta carta de relación de Hernán Cortés.
- 1539 – el papa Paulo III aprueba los estatutos que Ignacio de Loyola le presentó para la fundación de la Compañía de Jesús.
- 1609 – cerca de la actual ciudad de Nueva York (Estados Unidos), el explorador británico Henry Hudson es el primer europeo que conoce la bahía de Hudson.
- 1783 – la firma del Tratado de París pone fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.
- 1791 – en Francia se proclama la primera Constitución escrita de su historia.
- 1792 – en Francia, Jean-Paul Marat justifica las masacres de septiembre en una circular de su diario.
- 1813 – en Perú, el pueblo limeño invade edificios públicos contra la demora en la abolición de la Inquisición.
- 1821 – en México, Chiapas se declara independiente de España.
- 1821 – en los Estados Unidos, un huracán golpea Nueva York. Se trata del único caso conocido en la historia de esa ciudad.
- 1826 – en Moscú es coronado el zar Nicolás I.
- 1826 – el Libertador Simón Bolívar se embarca en El Callao hacia Colombia
- 1843 – En Grecia, estalla una Revolución contra el rey Otón, exigiendo la concesión de una constitución.
- 1854 – en Buenos Aires (Argentina), Bartolomé Mitre funda el Instituto Histórico-Geográfico del Río de la Plata.
- 1864 – explosión en una fábrica de Alfred Nobel para la elaboración de glicerina (elemento esencial para producir dinamita).
- 1873 – en España, Santiago Ramón y Cajal es destinado, como teniente militar, a Burgos.
- 1914 – el cardenal Giacomo della Chiesa es nombrado papa, con el nombre Benedicto XV.
- 1921 – en un hotel en San Francisco (California), el cómico Roscoe Fattie Arbuckle (1887-1933) organiza una fiesta en su habitación. Una de las jóvenes, la actriz Virginia Rappe (30), fallecerá tres días después, lo que arruinará la vida del actor.
- 1925 – se juega el primer partido internacional de balonmano.
- 1930 – en República Dominicana, un huracán devasta la capital Santo Domingo y causa la muerte de más de 800 personas.
- 1930 – en los Estados Unidos, los pilotos franceses Diudonné Costes y Maurice Bellonte aterrizan cerca de Nueva York, después de cruzar el Atlántico en un vuelo de 37 horas.
- 1933 – en España, Alejandro Lerroux forma un nuevo Gobierno.
- 1934 – en México, Daniel Cosío Villegas funda el Fondo de Cultura Económica, una de las editoriales más importantes de Iberoamérica.
- 1935 – Malcolm Campbell se convierte en el primer hombre en manejar un automóvil a más de 300 mph (483 km/h).
- 1938 – en un congreso de delegados celebrado en París se funda la Cuarta Internacional y se aprueba el Programa de Transición elaborado por León Trotski.
- 1939 – en Bydgoszcz (en alemán, Bromberg), en Polonia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― los nazis perpetran los asesinatos del Domingo Sangriento.
- 1939 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania tras la invasión de Polonia.
- 1939 – llega a Valparaíso en el navío Winnipeg, que transporta emigrantes españoles sacados de Francia por el cónsul especial chileno, el poeta Pablo Neruda.
- 1942 – en España se forma el Cuarto Gobierno nacional, que durará hasta 1945.
- 1944 – las tropas aliadas liberan Bruselas de la ocupación alemana.
- 1944 – la niña judía Anna Frank (de 15 años de edad) es enviada al campo de concentración alemán nazi de Auschwitz (Polonia ocupada). Morirá probablemente en febrero de 1945 en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Su hermana, Margot Frank morirá en febrero de 1945 en el mismo campo, también de tifus.
- 1947 – Estados Unidos entrega isótopos radiactivos a científicos de países amigos.
- 1950 – en Avellaneda (Argentina), Racing Club inaugura el Estadio Presidente Perón, conocido como «el Cilindro», venciendo a Vélez Sarsfield en la 21.ª fecha del Campeonato de Primera División 1950.
- 1953 – en Europa entra en vigor la Convención Europea de los Derechos Humanos.
- 1953 – en el sitio de pruebas atómicas en Semipalatinsk (Kazajistán) la Unión Soviética hace detonar a 255 m de altura su sexta bomba atómica, que la CIA bautizará como Joe-6, de 5,8 kilotones.
- 1954 – en la Ciudad del Vaticano es canonizado el papa Pío X.
- 1955 – en España se inaugura el estadio Ramón de Carranza.
- 1967 – Suecia adopta la mano derecha para la circulación de vehículos.
- 1971 – en su exilio en Madrid, el presidente Juan Domingo Perón recibe el cadáver de su esposa, Evita, secuestrado durante 16 años y mutilado por los militares que lo destituyeron en el golpe de Estado de 1955.
- 1971 – Catar se independiza del Reino Unido.
- 1976 – la nave espacial estadounidense Viking 2 aterriza en Marte.
- 1976 – en las islas Azores, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Venezolana se estrella con 68 personas a bordo (el Orfeón Universitario y la tripulación). El hecho será conocido como la Tragedia de las Azores.
- 1978 – Juan Pablo I comienza oficialmente su pontificado (y fallecerá un mes después).
- 1981 – entra en vigencia la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
- 1982 – en Palermo (Sicilia) es asesinado el general Carlo Alberto dalla Chiesa, encargado de luchar contra la mafia siciliana.
- 1984 – Iron Maiden lanza el álbum Powerslave.
- 1986 – en Sudáfrica, el obispo y Premio Nobel de la Paz en 1984, Desmond Tutu, es nombrado oficialmente arzobispo anglicano de Ciudad del Cabo.
- 1989 – Durante un partido entre la selección de fútbol de Chile y la de Brasil en el estadio Maracaná, el guardameta Roberto Rojas simuló ser herido por una bengala, por lo cual Chile abandonó la cancha (Maracanazo de la selección chilena).
- 1990 – Judas Priest lanza el álbum Painkiller.
- 1992 – en Ginebra (Suiza), la Conferencia de Desarme de la ONU adopta el proyecto de convención para la eliminación total de armas químicas
- 1994 – China y Rusia acuerdan el control de sus armas.
- 1995 – en San José, California, es fundado eBay, sitio destinado a la subasta y comercio electrónico de productos a través de internet.
- 1996 – en Irak, Estados Unidos lanza dos ataques con 44 misiles contra objetivos militares.
- 1998 – frente a las costas de Nueva Escocia (Canadá) estalla un MD-11 de la Swissair.
- 2000 – en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II beatifica a Juan XXIII y a Pío IX.
- 2004 – en una escuela de Beslán, agentes rusos matan a 335 personas en la operación de liberación de rehenes.
- 2006 – en Japón, la Selección española se proclama por primera vez vencedora en el MundoBasket tras derrotar a Grecia en la final 47-70 con Pau Gasol lesionado.
- 2006 – en los Estados Unidos, Andre Agassi se retira del tenis en activo tras perder en el Open ante el joven alemán Benjamin Becker por 7-5, 6-7, 6-4 y 7-5.
- 2007 – el noticiero Monitor regresa al aire 65 días después de que José Gutiérrez Vivó anunció el fin de transmisiones por motivos económicos.
- 2009 – en los Estados Unidos, Michael Jackson es sepultado en el cementerio Forest Lawn de la ciudad de Los Ángeles (California) 70 días después de su muerte.
- 2013 – Ariana Grande lanza su álbum debut, Yours Truly.
- 2015 – en Guatemala, asume la presidencia Alejandro Maldonado Aguirre, luego de que Otto Pérez Molina renunciara el día anterior.
- 2017 – Corea del Norte afirma que ha detonado una bomba de hidrógeno, equivalente a unos 100 kilotones de TNT. El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó de un terremoto de 6.3 magnitud, no lejos del sitio de prueba nuclear de Punggye-ri.
- 2021 – Iron Maiden lanza el álbum Senjutsu.
- 2022 – La NASA suspende por segunda vez el lanzamiento de su misión lunar no tripulada Artemis I, debido a una fuga detectada en el conducto que alimenta de combustible al cohete SLS.
- 2025 – en Lisboa (Portugal), descarrila un coche funicular del elevador de la Gloria, dejando 16 muertos y 23 heridos.