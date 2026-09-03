Efemérides del 3 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 3 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 3 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 3 de septiembre de 2026

1854 – en Buenos Aires (Argentina), Bartolomé Mitre funda el Instituto Histórico-Geográfico del Río de la Plata.

– en Buenos Aires (Argentina), Bartolomé Mitre funda el Instituto Histórico-Geográfico del Río de la Plata. 1949 – Alberto Garrido, periodista y analista político venezolano (f. 2007).

– Alberto Garrido, periodista y analista político venezolano (f. 2007). 1949 – José Néstor Pékerman, exjugador y director técnico de fútbol argentino.

– José Néstor Pékerman, exjugador y director técnico de fútbol argentino. 1950 – en Avellaneda (Argentina), Racing Club inaugura el Estadio Presidente Perón, conocido como «el Cilindro», venciendo a Vélez Sarsfield en la 21.ª fecha del Campeonato de Primera División 1950.

– en Avellaneda (Argentina), Racing Club inaugura el Estadio Presidente Perón, conocido como «el Cilindro», venciendo a Vélez Sarsfield en la 21.ª fecha del Campeonato de Primera División 1950. 1971 – en su exilio en Madrid, el presidente Juan Domingo Perón recibe el cadáver de su esposa, Evita, secuestrado durante 16 años y mutilado por los militares que lo destituyeron en el golpe de Estado de 1955.

– en su exilio en Madrid, el presidente Juan Domingo Perón recibe el cadáver de su esposa, Evita, secuestrado durante 16 años y mutilado por los militares que lo destituyeron en el golpe de Estado de 1955. 1980 – Daniel Bilos, futbolista argentino.

– Daniel Bilos, futbolista argentino. 1983 – Cristian Fabbiani, futbolista argentino.

– Cristian Fabbiani, futbolista argentino. 1986 – Jorge Pinarello, actor, director y youtuber argentino, creador del canal Te Lo Resumo Así Nomás.

– Jorge Pinarello, actor, director y youtuber argentino, creador del canal Te Lo Resumo Así Nomás. 1994 – China y Rusia acuerdan el control de sus armas.

– China y Rusia acuerdan el control de sus armas. 2000 – Tomás Verón Lupi, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 3 de septiembre de 1783, se firmó el Tratado de París, que puso fin a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y reconoció la independencia de las colonias americanas del dominio británico. Este tratado no solo marcó el nacimiento de una nueva nación, sino que también sentó las bases para el crecimiento territorial y político de lo que se convertiría en los Estados Unidos.

En el mundo: 3 de septiembre de 2026