ENOD expandirá su planta en La Rioja y generará 150 nuevos empleos locales

La expansión de ENOD en el Parque Industrial de La Rioja permitirá la incorporación de 150 trabajadores en el sector textil, con un avance del 90% en una de las naves. La capacitación ya comenzó para 70 personas y se sumarán 80 más.

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La expansión de la producción textil en el Parque Industrial de La Rioja, impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, busca generar 150 nuevos puestos de trabajo. Actualmente, 70 trabajadores están en capacitación y se prevé que pronto inicie la formación de otros 80. Este proyecto se desarrolla en un contexto nacional complicado, caracterizado por la caída de la actividad industrial y la pérdida de empleo.

Quintela supervisó el avance de esta iniciativa el Día de la Industria, destacando que la ampliación se lleva a cabo en dos naves que el Gobierno provincial cedió en comodato. La primera nave, de la ex Debefil, tiene un avance del 90% en su montaje y funcionará como hilandería, a la espera de la conexión eléctrica. La segunda nave presenta un 15% de avance en la obra.

El Gobernador resaltó el impacto positivo que tendrá esta inversión en la capacidad productiva de la provincia, agradeciendo a los empresarios por su colaboración. Además, mencionó el compromiso del Estado provincial en el apoyo a este proyecto, que busca mitigar las consecuencias de la actual política económica que afecta a todas las provincias argentinas.