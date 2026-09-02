Miércoles, 2 de Septiembre 2026
Economía

Banco Rioja facilita la reestructuración de deudas con nueva tasa de préstamos del 56%

Marcelo Becerra, vicepresidente del Banco Rioja, anunció una reducción de 20 puntos en la tasa de interés de créditos, llevándola al 56% anual, para aliviar a empleados públicos, jubilados y trabajadores del sector privado. La medida, vigente hasta diciembre, permitirá reestructurar deudas y mejorar condiciones financieras.

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El Banco Rioja ha lanzado un nuevo esquema financiero que busca reducir el impacto de los créditos existentes en la población. Esta medida incluye una disminución de 20 puntos porcentuales en la tasa de interés, que ahora se establece en un 56% anual, y estará vigente hasta fin de año.

La iniciativa está dirigida principalmente a empleados públicos, jubilados y trabajadores del sector privado que reciben sus salarios a través de la entidad. El nuevo mecanismo permite la reestructuración de las obligaciones financieras, adaptando los plazos de amortización de acuerdo a las necesidades de cada cliente.

Para acceder a la refinanciación, los interesados deben presentarse con su DNI en la casa central o en las sucursales del banco. Allí se realizará una evaluación personalizada del nivel de endeudamiento y de los compromisos adquiridos con otras instituciones.

Esta propuesta representa un alivio significativo para los sectores más vulnerables, facilitando el acceso a mejores condiciones de pago y contribuyendo al bienestar económico de la comunidad.

Etiquetas: la rioja banco rioja medidas financieras reestructuración de deudas economía créditos
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