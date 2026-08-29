El 80% de los comercios riojanos accede a beneficios de los bonos BOCADE

El 80% de los comerciantes de La Rioja ya recibe los bonos BOCADE, utilizados mayormente para alimentos en un contexto de urgencia económica. Se prevé un impacto más amplio en septiembre, aliviando deudas y permitiendo compras postergadas.

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El director del Centro Comercial, Juan Keulian, informó que el 80 por ciento de los comerciantes en La Rioja ya están recibiendo los bonos BOCADE. En una entrevista radial, mencionó que el primer pago a los empleados públicos se está utilizando principalmente para cubrir necesidades urgentes, enfocándose casi exclusivamente en la compra de alimentos durante este mes.

Keulian proyectó que, a partir de septiembre, el impacto de los bonos comenzará a ser más evidente en otros sectores, a medida que los consumidores puedan atender deudas y realizar compras aplazadas, como indumentaria y calzado. Destacó que el bono fomenta el comercio local, ya que no puede ser utilizado en plataformas online, asegurando así que el dinero circule dentro de la provincia.

En cuanto a la emisión de bonos, el director afirmó que está limitada a 4 mil millones de pesos mensuales, lo que no perjudica la masa monetaria provincial. Además, aseguró que hay un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para mantener la emisión controlada y evitar operaciones de cambio desfavorables. Finalmente, enfatizó que los bonos son un alivio temporal y no una solución definitiva, subrayando la necesidad de crear condiciones que favorezcan el empleo y las inversiones en La Rioja.