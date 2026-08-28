UOCRA lanza programa de capacitación para obreros en el sector minero de Argentina

La UOCRA La Rioja impulsa la capacitación de trabajadores para minería en Guandacol, ante la crisis de empleo. Además, se espera la reactivación de la ruta 75, generando más de 100 puestos laborales.

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El secretario general de la UOCRA La Rioja, Sebastián Di Fiore, destacó la necesidad de explorar la minería como alternativa para mitigar la crisis de ocupación en el sector. En un encuentro con el intendente Luis Orquera, se discutió la capacitación de trabajadores en la zona de Guandacol para mejorar sus oportunidades de empleo en empresas mineras, que requieren personal capacitado.

Di Fiore resaltó que la minería podría ser clave para el desarrollo y la generación de empleo en la provincia, mencionando sueldos que alcanzan hasta 4 millones de pesos. Además, manifestó que se espera una inminente reactivación de la obra de la ruta 75, que conectará Las Padercitas con el Dique Los Sauces, lo cual podría crear más de 100 puestos de trabajo en la construcción.

El gremialista también se refirió al anuncio del Gobierno provincial sobre la reanudación del gasoducto de Chilecito, aunque consideró que su impacto en el sector de la construcción sería limitado. Afirmó que es fundamental que las futuras obras en la provincia generen oportunidades laborales efectivas para los trabajadores.