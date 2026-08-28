El camino hacia el salario mínimo de un millón de pesos: ¿quiénes se beneficiarán?

La Secretaría de Trabajo está promoviendo un nuevo salario mínimo bruto de $1.070.000 para agosto de 2026, que se aplicaría en convenios colectivos. Esta medida generará un impacto significativo en los sueldos registrados, afectando a diferentes sectores laborales.
El aumento salarial busca establecer un nuevo estándar que podría desencadenar negociaciones entre sindicatos y empresas. Se espera que esta propuesta dé lugar a una nueva discusión sobre las condiciones laborales y los salarios en el país.