Sábado, 29 de Agosto 2026
Economía

El camino hacia el salario mínimo de un millón de pesos: ¿quiénes se beneficiarán?

La Secretaría de Trabajo propone un salario mínimo de $1.070.000 brutos para agosto de 2026, afectando convenios colectivos y generando tensiones entre sindicatos y empresas.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
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El camino hacia el salario mínimo de un millón de pesos: ¿quiénes se beneficiarán?
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La Secretaría de Trabajo está promoviendo un nuevo salario mínimo bruto de $1.070.000 para agosto de 2026, que se aplicaría en convenios colectivos. Esta medida generará un impacto significativo en los sueldos registrados, afectando a diferentes sectores laborales.

El aumento salarial busca establecer un nuevo estándar que podría desencadenar negociaciones entre sindicatos y empresas. Se espera que esta propuesta dé lugar a una nueva discusión sobre las condiciones laborales y los salarios en el país.

Etiquetas: argentina salario mínimo paritarias gobierno nacional sindicatos economía
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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