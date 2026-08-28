Préstamos en dólares para trabajadores en pesos: análisis de riesgos y beneficios

Los bancos presentan una mayor capacidad de otorgar préstamos en dólares que en pesos, lo que plantea un dilema sobre el futuro de los ahorros en la economía local.

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Los bancos en Argentina están mostrando una mayor capacidad de otorgar préstamos en dólares que en pesos, lo que plantea interrogantes sobre la salud económica del país. Esta situación podría llevar a un drenaje de ahorros significativo, afectando el circuito económico. A medida que las entidades financieras ajustan sus políticas, la posibilidad de acceder a financiamiento en dólares podría ser vista como una oportunidad o un peligro para los prestatarios que perciben sus ingresos en pesos.