Sábado, 29 de Agosto 2026
Tecnología

Godoy Cruz se prepara para Underc0de Day 2026: un evento clave para la innovación y el empleo.

Más de 80 empresas participarán en Underc0de Day el 12 de septiembre en Godoy Cruz, ofreciendo oportunidades laborales y capacitación en tecnología. Se espera una jornada interactiva y solidaria, con entrada gratuita y cupos limitados.

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Godoy Cruz se prepara para Underc0de Day 2026: un evento clave para la innovación y el empleo.
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El Underc0de Day se llevará a cabo el 12 de septiembre en Espacio Arizu, donde se espera la participación de más de 80 empresas del sector tecnológico. Este evento, que se desarrollará desde las 11 hasta las 20 horas, ofrecerá una amplia gama de oportunidades laborales y de capacitación, además de experiencias interactivas dirigidas a distintos públicos.

Con acceso libre y gratuito, la jornada tiene como objetivo reunir a empresas, instituciones educativas y a la comunidad interesada en la tecnología, facilitando la creación de vínculos en el ecosistema IT. Se ofrecerán actividades de formación y entretenimiento, enfocándose en la inserción laboral en un sector en constante crecimiento.

Además, se realizará una actividad solidaria en la que se invita a los asistentes a llevar un alimento no perecedero para contribuir al Merendero Los Pitufitos de Agrelo. Esta iniciativa busca combinar el enfoque educativo y tecnológico del evento con una acción social significativa.

Etiquetas: godoy cruz tecnología empleo innovación encuentro tecnológico capacitación
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