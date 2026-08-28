Sábado, 29 de Agosto 2026
Tecnología

Chevrolet presenta innovaciones en diseño y tecnología en el BAFWEEK

Chevrolet presentó innovaciones en diseño y tecnología en BAFWEEK, destacando su compromiso con el futuro de la movilidad. La exhibición promete inspirar a la industria local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Chevrolet presentó en el BAFWEEK su enfoque en el diseño, la tecnología y el futuro de la automoción. La marca mostró cómo sus modelos incorporan innovaciones que marcan tendencia en la industria.

Durante el evento, la compañía destacó su compromiso con la sostenibilidad y la electrificación de sus vehículos, alineándose con las expectativas del mercado moderno. Los asistentes pudieron apreciar una exhibición que combina estilo y funcionalidad, reflejando la visión de Chevrolet para el futuro.

La participación de Chevrolet en BAFWEEK subraya la importancia de la integración entre la moda y la movilidad, creando un espacio donde el diseño automotriz se entrelaza con las últimas tendencias. Este evento se convierte en un escenario ideal para que la marca conecte con un público joven y dinámico.

Etiquetas: argentina diseño tecnología moda eventos bafwk
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