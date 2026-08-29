Harlan Coben: el autor que redefine el thriller en la era de Netflix

Harlan Coben, escritor y productor, transforma su vida cotidiana en historias de misterio. Su novela "El extraño" se adapta con éxito en Netflix, revelando su dualidad entre lo ordinario y lo extraordinario.

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Harlan Coben, escritor y productor de series, se ha consolidado como un referente en Netflix gracias a su prolífica carrera. A pesar de su éxito, su vida diaria es notablemente común. Nacido en Newark, Nueva Jersey, en 1962, Coben es un padre de familia que se encarga de llevar a sus hijos al colegio y realizar las compras, mientras su esposa, Anne Armstrong-Coben, trabaja como pediatra.

Durante años, Coben buscó espacios fuera de casa para escribir, prefiriendo cafeterías y bibliotecas. Una curiosidad de su proceso creativo es que, para avanzar en su novela “El extraño”, optó por tomar Uber durante tres semanas, descubriendo que la escritura le fluía mejor en el asiento trasero del vehículo. Esta novela, publicada en 2015, posteriormente se adaptó a una serie de Netflix.

A pesar de crear historias llenas de misterio y suspenso, Coben lleva una vida familiar tranquila en Nueva Jersey, donde se le puede ver interactuando de forma lúdica con sus mascotas. Su trayectoria literaria comenzó en la universidad, y su primera novela, aunque él la consideraba deficiente, fue el inicio de un camino que lo llevó a crear al popular personaje Myron Bolitar en 1995.