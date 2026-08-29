Sábado, 29 de Agosto 2026
Espectáculos

Harlan Coben: el autor que redefine el thriller en la era de Netflix

Harlan Coben, escritor y productor, transforma su vida cotidiana en historias de misterio. Su novela "El extraño" se adapta con éxito en Netflix, revelando su dualidad entre lo ordinario y lo extraordinario.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
Harlan Coben: el autor que redefine el thriller en la era de Netflix
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Harlan Coben, escritor y productor de series, se ha consolidado como un referente en Netflix gracias a su prolífica carrera. A pesar de su éxito, su vida diaria es notablemente común. Nacido en Newark, Nueva Jersey, en 1962, Coben es un padre de familia que se encarga de llevar a sus hijos al colegio y realizar las compras, mientras su esposa, Anne Armstrong-Coben, trabaja como pediatra.

Durante años, Coben buscó espacios fuera de casa para escribir, prefiriendo cafeterías y bibliotecas. Una curiosidad de su proceso creativo es que, para avanzar en su novela “El extraño”, optó por tomar Uber durante tres semanas, descubriendo que la escritura le fluía mejor en el asiento trasero del vehículo. Esta novela, publicada en 2015, posteriormente se adaptó a una serie de Netflix.

A pesar de crear historias llenas de misterio y suspenso, Coben lleva una vida familiar tranquila en Nueva Jersey, donde se le puede ver interactuando de forma lúdica con sus mascotas. Su trayectoria literaria comenzó en la universidad, y su primera novela, aunque él la consideraba deficiente, fue el inicio de un camino que lo llevó a crear al popular personaje Myron Bolitar en 1995.

Etiquetas: internacional harlan coben netflix literatura escritor novedades
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5653 articles →

Artículos relacionados

Sábado de entretenimiento en La Plata: actividades para todos los gustos

Los Tekis prometen un cierre inolvidable en la Expo Rural de Coronel Suárez

Maipú se viste de gala: Varón Álvarez rinde homenaje al tango en su 50° aniversario

Gladys Knight reacciona tras la controversia por su actuación en el escenario

Lee Byung-hun se une a un elenco de lujo en la nueva película de un aclamado director

Adidas lanza su primera colección junto a JENNIE con gran expectativa global

Sábado de charlas: los invitados de "PH, Podemos Hablar" sorprenden con sus historias

Comedia romántica en Netflix cautiva a la audiencia con su entrañable historia de amor

El éxito de Netflix que se despide: descubre su fecha de salida y por qué no te la puedes perder.
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar