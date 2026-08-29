Sábado, 29 de Agosto 2026
Espectáculos

Los Tekis prometen un cierre inolvidable en la Expo Rural de Coronel Suárez

Los Tekis serán el plato fuerte de la Expo Rural de Coronel Suárez el 11 de octubre a las 19 horas. Se espera una gran participación ganadera y la inclusión de nuevas razas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Exposición Rural de Ganadería, Industria y Comercio en Coronel Suárez se llevará a cabo el domingo 11 de octubre, destacándose la presentación del reconocido grupo musical Los Tekis como espectáculo central, a las 19 horas. Esta noticia fue confirmada por el gerente de la Sociedad Rural, Roberto Olmedo, quien también adelantó detalles sobre la programación y la participación de cabañas.

La organización de la exposición avanza y se espera una amplia participación de cabañas, con una buena cantidad de establecimientos ya confirmados, incluyendo las tradicionales que acompañan el evento cada año. Este año, se contará con el auspicio de las asociaciones de Angus, Hereford y la incorporación de la raza Shorthorn.

Olmedo destacó la importancia de la exposición para los productores ganaderos, quienes buscan mejorar su genética y acceder a reproductores con garantías sanitarias y reproductivas. Aunque el valor de las entradas aún no ha sido definido, se espera que se anuncie pronto.

Etiquetas: argentina expo rural ganadería los tekis coronel suárez espectáculo musical
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