El éxito de Netflix que se despide: descubre su fecha de salida y por qué no te la puedes perder.

27 bodas" es una de las comedias románticas más vistas en Netflix, pero dejará de estar disponible el 12 de septiembre. Aún hay tiempo para disfrutarla antes de su partida.

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La comedia romántica "27 bodas", protagonizada por Katherine Heigl, James Marsden y Malin Akerman, ha resurgido en popularidad en Netflix, convirtiéndose en una de las películas más vistas del momento. La trama sigue a Jane Nichols, una mujer que ha sido dama de honor en 27 ocasiones y que enfrenta complicaciones emocionales cuando su hermana menor, Tess, atrae la atención de su amor secreto, George.

La película, dirigida por Anne Fletcher, combina elementos de comedia y drama, resonando con el público que aprecia el cine romántico de los años 2000. Sin embargo, los fanáticos tienen un tiempo limitado para disfrutarla, ya que dejará de estar disponible en la plataforma el 12 de septiembre.

Desde su estreno en 2008, "27 bodas" ha mantenido su relevancia, regresando a diversas plataformas de streaming gracias a la nostalgia que genera entre los seguidores de las comedias románticas. El elenco también incluye a Judy Greer, Edward Burns y Krysten Ritter, quienes han ganado reconocimiento con el paso de los años.