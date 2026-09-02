Financieras en La Rioja deben registrar créditos tras operativos de notificación del Gobierno

Las financieras y casas de préstamos en La Rioja tienen 10 días hábiles para inscribirse en el nuevo Registro Provincial de Proveedores de Servicios de Crédito para Consumo. Esta medida busca fortalecer la protección de los usuarios de créditos.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los operativos de notificación a financieras y casas de préstamos comenzaron el martes en la Capital. Inspectores de la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa del Consumidor informaron sobre la nueva normativa provincial que busca proteger a los usuarios de créditos de consumo.

Las empresas afectadas por esta regulación tienen un plazo de 10 días hábiles para inscribirse en el Registro Provincial de Proveedores de Servicios de Crédito para Consumo. Esta inscripción es obligatoria y permite a las entidades operar legalmente en la provincia.

La subsecretaria Jimena Espinosa explicó que la notificación se realiza en cumplimiento del Decreto N.° 1.293/26 y la Ley N.° 10.901, que establecen la obligatoriedad de este registro. El proceso de inscripción está disponible en el sitio oficial del Gobierno de La Rioja.

Estos operativos forman parte de un esfuerzo mayor por parte del Gobierno provincial para fortalecer la protección de los consumidores y asegurar el control sobre las entidades que ofrecen estos servicios en el territorio riojano.