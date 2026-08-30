Advertencia de Sturzenegger a Milei: lecciones del colapso de Macri

Sturzenegger analiza la caída de Macri y advierte a Milei sobre la importancia de no dejarse llevar por el "ruido" político, destacando lecciones del quiebre de 2017.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El ministro Sturzenegger analizó el quiebre económico de 2017, cuando el gobierno de Macri experimentó una transición de crecimiento a descontrol económico. En su análisis, subrayó la necesidad de aprender de los errores pasados y envió un mensaje claro a Milei: es fundamental no dejarse influenciar por el "ruido" político.

Sturzenegger enfatizó que el manejo adecuado de la economía es crucial para evitar situaciones similares a las que enfrentó Cambiemos. El economista Lucas Llach resumió su enfoque como un "breve manual para evitar las psicopateadas", haciendo hincapié en la importancia de la estabilidad y la previsibilidad en la gestión gubernamental.