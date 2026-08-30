Lunes, 31 de Agosto 2026
Economía

Advertencia de Sturzenegger a Milei: lecciones del colapso de Macri

Sturzenegger analiza la caída de Macri y advierte a Milei sobre la importancia de no dejarse llevar por el "ruido" político, destacando lecciones del quiebre de 2017.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
Hace 22 h 1 min de lectura
Advertencia de Sturzenegger a Milei: lecciones del colapso de Macri
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El ministro Sturzenegger analizó el quiebre económico de 2017, cuando el gobierno de Macri experimentó una transición de crecimiento a descontrol económico. En su análisis, subrayó la necesidad de aprender de los errores pasados y envió un mensaje claro a Milei: es fundamental no dejarse influenciar por el "ruido" político.

Sturzenegger enfatizó que el manejo adecuado de la economía es crucial para evitar situaciones similares a las que enfrentó Cambiemos. El economista Lucas Llach resumió su enfoque como un "breve manual para evitar las psicopateadas", haciendo hincapié en la importancia de la estabilidad y la previsibilidad en la gestión gubernamental.

Etiquetas: argentina economía gobierno nacional macri milei política
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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