Aumenta la preocupación por usura en La Rioja: jubilados y empleados públicos afectados

Los préstamos informales con tasas abusivas se han convertido en una grave problemática social en la provincia, afectando especialmente a jubilados, pensionados y empleados públicos. Expertos legales advierten que los prestamistas ilegales aprovechan la situación económica de los ciudadanos, utilizando tácticas coercitivas para exigir el pago de deudas y dificultar su defensa legal.
El abogado Christian Matzkin explicó que estos prestamistas hacen firmar documentos que funcionan como pagarés, los cuales tienen cláusulas que favorecen al acreedor. Aunque el gobierno ha implementado un plazo de gracia de 180 días para renegociar las condiciones de pago, esto no elimina las deudas existentes, sino que busca establecer un acuerdo entre las partes involucradas.
Se recomienda a los afectados que mantengan un diálogo con sus acreedores, ya que la negociación puede resultar beneficiosa, independientemente de la legalidad del préstamo. Además, existen recursos legales para combatir los abusos, como la posibilidad de iniciar juicios que cuestionen la legitimidad de los fondos reclamados. Se insta a las víctimas a realizar denuncias formales ante las autoridades correspondientes para facilitar el avance de las investigaciones penales.