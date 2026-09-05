Comunidad educativa de Cuipán recibe formación en seguridad sísmica y evacuación

La localidad de Cuipán realizó un taller de seguridad sísmica en el Jardín de Infantes Núcleo N.° 8, donde participaron docentes y autoridades locales. Se enfatizó la necesidad de planes de evacuación en escuelas para enfrentar emergencias.

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El taller “Acciones de seguridad en caso de sismo en el establecimiento escolar” se realizó el jueves en Cuipán, en el departamento San Blas de los Sauces, con el objetivo de mejorar la preparación ante emergencias sísmicas. Este evento tuvo lugar en el Jardín de Infantes Núcleo N.° 8 y reunió a docentes, equipos directivos, personal de servicios generales y representantes de instituciones educativas y sanitarias.

Durante la capacitación, se discutieron pautas a seguir antes, durante y después de un sismo, enfatizando la importancia de contar con un plan de evacuación en cada establecimiento educativo. La directora del jardín, Analía Moreno, destacó la necesidad de que todos los miembros de la comunidad educativa conozcan dicho plan para actuar de manera efectiva en situaciones de emergencia.

La actividad fue liderada por profesionales en seguridad, incluyendo a Carmen Vallejo, Gabriel Nieto y Walter Oviedo Zalazar, quienes proporcionaron información valiosa sobre medidas de seguridad. La amplia participación de instituciones locales, como Bomberos y Defensa Civil, permitió abordar la prevención desde un enfoque colaborativo, fortaleciendo la preparación ante posibles emergencias.