Desempleo en aumento: más de 60 trabajadores afectados por reestructuración en Protec SRL

Un total de 74 trabajadores del sector de seguridad privada han sido desvinculados por la empresa Protec SRL, que presta servicios en Banco Rioja y en localidades como Capital, Chilecito y Chamical. La secretaria de Trabajo, Miriam Espinosa, confirmó la situación tras una actuación de oficio a raíz de rumores en los medios. La gerencia de la firma aclaró que este proceso de reestructuración no implica el cierre de operaciones.
El ajuste se ha realizado en dos etapas: durante julio y agosto se desvinculó a un primer grupo de trabajadores, y recientemente se notificó a otros 61 empleados. Las cesantías afectan a personal con hasta cinco años de antigüedad. Aunque se realizó sin causa justa, se garantizan indemnizaciones completas, así como aguinaldo y vacaciones proporcionales.
Desde la cartera laboral se indicó que, si bien la relación entre el banco y la empresa es civil, se asegurará el acompañamiento gremial y el cobro efectivo de las indemnizaciones. Los trabajadores tienen hasta dos años para realizar reclamos legales, lo que genera incertidumbre sobre el futuro del sector y la posibilidad de nuevos ajustes.