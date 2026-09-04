Viernes, 4 de Septiembre 2026
Economía

Desempleo en aumento: más de 60 trabajadores afectados por reestructuración en Protec SRL

La empresa Protec SRL ha desvinculado a 74 trabajadores del sector de seguridad privada en La Rioja, afectando servicios en múltiples localidades. Un segundo grupo de 61 empleados fue notificado recientemente. La reestructuración podría impactar la economía local y generar incertidumbre entre los afectados.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
Desempleo en aumento: más de 60 trabajadores afectados por reestructuración en Protec SRL
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un total de 74 trabajadores del sector de seguridad privada han sido desvinculados por la empresa Protec SRL, que presta servicios en Banco Rioja y en localidades como Capital, Chilecito y Chamical. La secretaria de Trabajo, Miriam Espinosa, confirmó la situación tras una actuación de oficio a raíz de rumores en los medios. La gerencia de la firma aclaró que este proceso de reestructuración no implica el cierre de operaciones.

El ajuste se ha realizado en dos etapas: durante julio y agosto se desvinculó a un primer grupo de trabajadores, y recientemente se notificó a otros 61 empleados. Las cesantías afectan a personal con hasta cinco años de antigüedad. Aunque se realizó sin causa justa, se garantizan indemnizaciones completas, así como aguinaldo y vacaciones proporcionales.

Desde la cartera laboral se indicó que, si bien la relación entre el banco y la empresa es civil, se asegurará el acompañamiento gremial y el cobro efectivo de las indemnizaciones. Los trabajadores tienen hasta dos años para realizar reclamos legales, lo que genera incertidumbre sobre el futuro del sector y la posibilidad de nuevos ajustes.

Etiquetas: la rioja seguridad privada recorte de personal economía local banco rioja protec srl
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5740 articles →

Artículos relacionados

La comunicación efectiva, clave para el desarrollo minero en Salta según el Gobierno provincial

Aumenta la preocupación por usura en La Rioja: jubilados y empleados públicos afectados

ENOD expandirá su planta en La Rioja y generará 150 nuevos empleos locales

Financieras en La Rioja deben registrar créditos tras operativos de notificación del Gobierno

Banco Rioja facilita la reestructuración de deudas con nueva tasa de préstamos del 56%

Prorrogan el congelamiento de tarifas en La Rioja: ¿qué implica para los consumidores?

Medidas financieras del gobierno benefician a pequeños emprendedores en La Rioja

Emergencia crediticia en La Rioja: medidas de alivio para ayudar a los vecinos

Anuncio de medidas financieras: La Rioja se prepara para una semana clave
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar