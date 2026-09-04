La comunicación efectiva, clave para el desarrollo minero en Salta según el Gobierno provincial

La Rioja participó en el Foro de Comunicación Pública para la Minería en Salta, donde se abordaron estrategias para mejorar la comunicación sobre 18 proyectos mineros hasta 2030.

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El Gobierno de La Rioja participó en el Foro de Comunicación Pública para la Minería Argentina, celebrado en el Centro de Convenciones de Salta como parte de Argentina Mining Norte 2026. Este evento se ha consolidado como un punto de encuentro clave para el sector minero, reuniendo a representantes de diversas instituciones, empresas y organismos gubernamentales.

Durante el foro, el subsecretario de Comunicación, Ariel Allende, destacó la importancia de una política pública de comunicación que garantice la transparencia y la participación de las comunidades afectadas. Allende enfatizó que el Estado debe no solo informar sobre proyectos, sino también establecer vínculos directos con los ciudadanos para garantizar una adecuada difusión de la información.

Además, el funcionario mencionó que la Provincia promueve la participación de municipios, universidades y otros actores sociales para facilitar el acceso a la información sobre la minería. En este contexto, La Rioja ha implementado un Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026–2030, que incluye 18 proyectos enfocados en atraer inversiones y mejorar el desarrollo minero en la región.