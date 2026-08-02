Incendio en Guanchín: comunidad respira aliviada tras control de focos principales

El incendio en Guanchín ha sido controlado en gran parte, aunque persisten focos pequeños en Puesto Las Pampas. Equipos de emergencia siguen trabajando para extinguirlo completamente.

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El incendio en Guanchín ha sido mayormente controlado gracias a la labor de los equipos de emergencia. El operativo, que incluye a personal del Departamento de Emergencias Ambientales y Riesgos Especiales (DEAR), bomberos y baqueanos, ha logrado sofocar los focos principales del siniestro.

Según el último informe, el foco ígneo ha sido controlado en gran parte de las áreas afectadas. Sin embargo, persisten pequeños puntos que siguen siendo atacados por los equipos desplegados. Un análisis de riesgo realizado con el Comité de Crisis concluyó que el incendio se encuentra bajo control.

En estos momentos, las tareas se centran en el enfriamiento total del área para extinguir el fuego por completo en los próximos días. Se ha reportado actividad en una zona conocida como Puesto Las Pampas, donde aún se observa un foco de fuego, aunque se espera que también sea controlado pronto. Se ampliará información en las próximas horas.