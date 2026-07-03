Alerta amarilla: lluvias y viento zonda ponen en riesgo actividades en La Rioja este viernes.

El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja emite alerta amarilla por lluvias y nevadas aisladas, con vientos de hasta 130 km/h, afectando Vinchina, Chilecito y General Lamadrid. Se recomienda precaución.

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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta amarillo que abarca todo el territorio provincial, debido a la previsión de lluvias aisladas, nevadas y vientos fuertes. Este aviso es especialmente relevante para los departamentos de Vinchina, General Lamadrid, Chilecito, Independencia y Ángel Vicente Peñaloza, donde se anticipan nevadas aisladas.

Los vientos en estas áreas podrían alcanzar velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 130 kilómetros por hora en la zona de cordillera. Además, el fenómeno del viento zonda se espera que registre velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora.

El alerta está vigente desde la noche del jueves y durante todo el viernes 3 de julio. Las autoridades locales aconsejan a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y seguir las indicaciones de seguridad. El gobierno provincial ha activado protocolos para mitigar los efectos de estas condiciones adversas y asegurar la asistencia a quienes lo necesiten.

Es crucial que las comunidades permanezcan informadas y sigan las recomendaciones para minimizar riesgos. La comunicación entre las autoridades y los ciudadanos será fundamental para manejar la situación y garantizar la seguridad de todos.