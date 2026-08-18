Martes, 18 de Agosto 2026
La Rioja

Marcha pacífica en Plaza 25 de Mayo: vecinos se unen por Ilda Goyochea

Este jueves a las 18:30, la familia de Ilda Goyochea convoca a una marcha pacífica en Plaza 25 de Mayo para exigir justicia y el esclarecimiento de su caso. Se espera una masiva participación de la comunidad.

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Marcha pacífica en Plaza 25 de Mayo: vecinos se unen por Ilda Goyochea
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Este jueves a las 18:30, se llevará a cabo una marcha pacífica en la Plaza 25 de Mayo de la capital provincial, convocada por la familia de Ilda Goyochea. El objetivo de la movilización es exigir el esclarecimiento total de los hechos relacionados con su trágica pérdida y la continuidad de la investigación judicial.

Bajo el lema "No marchamos contra nadie, marchamos por Ilda", familiares y amigos de Goyochea se reunirán para honrar su memoria. Jimena, hermana de Ilda, ha hecho un llamado a la comunidad a través de redes sociales, instando a todos a unirse en la búsqueda de justicia y verdad.

Los organizadores han enfatizado que la manifestación se desarrollará en un ambiente de respeto y tranquilidad, invitando a la sociedad a participar sin divisiones ni confrontaciones. Se espera una significativa asistencia de vecinos y organizaciones que apoyarán este reclamo, reforzando la importancia de visibilizar la demanda de respuestas por parte de las autoridades.

Etiquetas: la rioja marcha pacífica justicia por Ilda Plaza 25 de Mayo movilización investigación judicial
TL;DR

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