Efemérides del 2 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 2 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 2 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 2 de octubre de 2026

1814 – en la villa de Rancagua, 87 km al sur de la ciudad de Santiago de Chile ―en el marco de la guerra de la Independencia de Chile (1812‑1826)― sucede el segundo y último día del desastre de Rancagua. Los invasores españoles, dirigidos por el coronel Mariano Osorio, sitian y vencen al ejército patriota chileno, dirigido por el brigadier Bernardo O’Higgins, quien huye a Mendoza para refugiarse con el general José de San Martín, con quien empezara formar el Ejército de los Andes en los años posteriores. Históricamente, este combate marcó el fin de la Patria Vieja (1810‑1814) y el inicio de la Restauración absolutista (1814‑1817).

– en la villa de Rancagua, 87 km al sur de la ciudad de Santiago de Chile ―en el marco de la guerra de la Independencia de Chile (1812‑1826)― sucede el segundo y último día del desastre de Rancagua. Los invasores españoles, dirigidos por el coronel Mariano Osorio, sitian y vencen al ejército patriota chileno, dirigido por el brigadier Bernardo O’Higgins, quien huye a Mendoza para refugiarse con el general José de San Martín, con quien empezara formar el Ejército de los Andes en los años posteriores. Históricamente, este combate marcó el fin de la Patria Vieja (1810‑1814) y el inicio de la Restauración absolutista (1814‑1817). 1919 – Fallece Victorino de la Plaza, político y presidente argentino.

– Fallece Victorino de la Plaza, político y presidente argentino. 1924 – en Buenos Aires (Argentina), en un partido de fútbol entre Argentina y Uruguay, el futbolista Cesáreo Onzari convierte el primer «gol olímpico» de la historia (el balón es enviado con efecto desde el saque de esquina y entra directamente en el arco rival).

– en Buenos Aires (Argentina), en un partido de fútbol entre Argentina y Uruguay, el futbolista Cesáreo Onzari convierte el primer «gol olímpico» de la historia (el balón es enviado con efecto desde el saque de esquina y entra directamente en el arco rival). 1982 – en Oviedo (España) se entregan los Premios Príncipe de Asturias en su segunda edición.

– en Oviedo (España) se entregan los Premios Príncipe de Asturias en su segunda edición. 1992 – Ezequiel Palacios, voleibolista argentino.

– Ezequiel Palacios, voleibolista argentino. 1993 – Rodrigo Noya, actor argentino.

– Rodrigo Noya, actor argentino. 1997 – Nicolás Delgadillo, futbolista argentino.

– Nicolás Delgadillo, futbolista argentino. 1999 – Tomás Attis, futbolista argentino.

– Tomás Attis, futbolista argentino. 2007 – en Chile se crea la Región de los Ríos con capital en la ciudad de Valdivia, recuperando así esta su autonomía que tenía previo al proceso de regionalización de las regiones de Chile en los años setenta.

– en Chile se crea la Región de los Ríos con capital en la ciudad de Valdivia, recuperando así esta su autonomía que tenía previo al proceso de regionalización de las regiones de Chile en los años setenta. 2017 – en Argentina se presentan en la Escuela de Aviación Militar los primeros cuatro entrenadores primarios básicos Beechcraft Texan II TC6, de un total de 12, procedentes de los Estados Unidos, que serán destinados para la formación de los futuros aviadores militares, como así también para controlar la frontera y combatir el narcotráfico.

💡 ¿Sabías que...? El 2 de octubre de 1990, se llevó a cabo la primera reunión entre representantes de las dos Alemanias desde la Segunda Guerra Mundial, donde se comenzaron a discutir los términos de la reunificación. Este encuentro marcó un hito importante en el proceso que culminaría con la caída del Muro de Berlín y la reunificación oficial de Alemania en 1990.

En el mundo: 2 de octubre de 2026