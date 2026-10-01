Denuncia por $5,5 millones: la sorpresiva partida de una pareja en Vichigasta conmueve a la comunidad

Un hombre denunció el faltante de $5.500.000 tras la sorpresiva partida de su pareja en Vichigasta. La investigación se centra en posibles movimientos en su billetera virtual. La comunidad está alarmada.

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Un hombre radicó una denuncia penal en la Comisaría del Distrito de Vichigasta tras descubrir el faltante de aproximadamente $5.500.000 en efectivo y movimientos sospechosos en su billetera virtual. Este hecho se conoció el miércoles 29 de julio, cuando el denunciante regresó a su hogar y fue informado por su hija sobre la decisión de su pareja de abandonar la localidad.

El caso ha sido caratulado como un presunto hurto, según el artículo 162° del Código Penal Argentino. La situación ha generado preocupación entre los vecinos, quienes se muestran sorprendidos por lo ocurrido. La investigación está en curso, con la Justicia analizando las evidencias, incluyendo transacciones de la billetera virtual Naranja X, que podrían ayudar a esclarecer el destino del dinero.

Este incidente resalta la urgencia de fortalecer la seguridad en la región. Asociaciones locales han comenzado a discutir la importancia de implementar medidas que prevengan episodios de este tipo, los cuales pueden afectar la sensación de seguridad en la comunidad. A medida que avanza la investigación, hay expectativas de que las autoridades logren esclarecer los hechos y, si es necesario, restituir los fondos al afectado.