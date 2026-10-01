Medidas de protección en La Rioja: Juzgado actúa ante situaciones de riesgo familiar

La Justicia dictó medidas de protección para una menor tras un caso de hostigamiento, incluyendo la prohibición de acercamiento y contacto digital con los implicados. Además, se activarán protocolos de seguridad en su colegio y talleres de prevención del bullying.

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La Justicia local tomó acción en un caso de lesiones leves y hostigamiento relacionado con una menor de edad. La jueza Yvana Alarcón Rearte, del Juzgado de Familia N°4, emitió una resolución el 30 de septiembre en el marco del Expediente N° 4792, dictando medidas de protección para salvaguardar la integridad de la víctima. Estas medidas incluyen la prohibición de acercamiento y comunicación con la menor, así como la eliminación de registros audiovisuales en redes sociales.

Los adolescentes involucrados no podrán acercarse a menos de 200 metros de la menor ni comunicarse a través de ningún medio. Se estableció que deberán estar bajo la supervisión constante de sus padres y tienen prohibido asistir solos a eventos masivos. Además, se prohibió el consumo de bebidas alcohólicas en presencia de los adolescentes.

El fallo también involucra a organismos estatales y al ámbito escolar, como el Colegio N°12, que deberá garantizar la seguridad de la alumna. Se implementarán ingresos y egresos diferenciados y la activación de protocolos anti-bullying. Por último, el Ministerio de Educación deberá llevar a cabo talleres sobre prevención de bullying y ciberbullying, mientras que la Dirección de Niñez proporcionará contención psicológica y acompañamiento familiar.