Martes, 29 de Septiembre 2026
Policiales

Caso Ilda Goyochea: Mario Vignolo brinda su testimonio ante la justicia riojana

La llegada del médico forense Mario Vignolo a La Rioja genera expectativas en la investigación por la muerte de Ilda Goyochea, al analizar la mecánica de las lesiones. Su testimonio es clave para esclarecer las responsabilidades en el caso.

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La investigación por la muerte de Ilda Goyochea avanza con la llegada del médico forense Mario Vignolo a La Rioja. Este profesional, reconocido por su experiencia, se encuentra en el edificio judicial para declarar sobre su pericia relacionada con el caso.

Vignolo ha preparado un informe técnico solicitado por la querella que busca esclarecer la mecánica de las lesiones de la víctima. Su análisis es crucial, ya que aborda la dinámica y compatibilidad de las heridas, un aspecto clave en el conflicto entre las teorías de la acusación y la defensa.

Se anticipa que su declaración ayudará a avanzar en las medidas procesales necesarias para determinar las responsabilidades en este trágico suceso y aclarar las circunstancias que rodearon el hecho.

Etiquetas: la rioja Ilda Goyochea investigación judicial tribunal médico forense Mario Vignolo
TL;DR

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