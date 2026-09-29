Estudiantes de La Rioja participan en las primeras Olimpiadas de Salud Mental

Más de 100 estudiantes de 10 escuelas en Capital, Sanagasta e Independencia participaron en las Olimpiadas de Salud Mental 2026, promoviendo el cuidado y la prevención en las aulas. La competencia incluye preguntas y proyectos sobre problemáticas de salud mental. La próxima ronda se llevará a cabo en octubre, alineada con el Día Mundial de la Salud Mental.

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Más de 100 estudiantes de 10 escuelas de gestión pública y privada participaron en la primera ronda de las Olimpiadas de Salud Mental 2026, que se realizó en el Colegio Provincial N.º 3 “Lidia Chávez de Brizuela”. Esta iniciativa, impulsada por los ministerios de Salud y Educación, busca promover el cuidado de la salud mental en el ámbito educativo.

Los participantes respondieron preguntas de opción múltiple y trabajaron en un caso integrador relacionado con la salud mental. Las Olimpiadas continuarán con más rondas hasta la etapa final, programada para coincidir con el Día Mundial de la Salud Mental el 10 de octubre. También se prevé la creación de proyectos escolares que aborden problemáticas identificadas por los estudiantes.

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, enfatizó la importancia de hablar sobre salud mental en las escuelas y de brindar apoyo a los jóvenes. La secretaria de Planeamiento e Innovación Educativa, Vanesa Navarro, agregó que los docentes capacitados acompañan a los estudiantes en el desarrollo de sus proyectos. La directora de Articulación y Continuidad del Cuidado en Salud Mental, Candela Azcurra, mencionó que la propuesta se originó a partir de una investigación de Sedronar que reveló la necesidad de mejorar el acceso a la ayuda en situaciones de riesgo.