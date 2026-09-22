Familia de Zoe clama por justicia tras trágica muerte en el Hospital de la Madre y el Niño

La muerte de Zoe, una niña de cuatro años en el Hospital de la Madre y el Niño, desata la indignación en La Rioja. La familia denuncia negligencias médicas y exige justicia, mientras el Gobierno provincial promete investigar.

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La muerte de una niña de cuatro años, identificada como Zoe, ha generado una fuerte conmoción en la comunidad tras su fallecimiento en el Hospital de la Madre y el Niño. La familia ha denunciado públicamente una serie de negligencias en la atención médica, así como demoras y errores en los protocolos de salud.

Según el relato de su madre, Cami Quintero, la situación comenzó el sábado cuando llevó a Zoe al hospital debido a fiebre, vómitos y decaimiento. En su primera consulta, una pediatra minimizó los síntomas, lo que llevó a la familia a regresar a casa. Ante el agravamiento del estado de la niña, volvieron al hospital el domingo, donde se constató que Zoe presentaba un cuadro crítico. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció poco después de ser ingresada.

El suceso ha desatado una ola de indignación en la comunidad, que se manifiesta en redes sociales exigiendo justicia y una revisión profunda de los protocolos de atención. La madre ha demandado respuestas al Ministerio de Salud provincial, haciendo un llamado para que se tomen medidas que eviten futuras negligencias.

El Gobierno provincial ha anunciado su compromiso de investigar este caso, abriendo un expediente para analizar los hechos y determinar posibles fallas en la atención médica. Esta acción busca esclarecer la situación y mejorar la calidad de la atención en el sistema de salud provincial.