Estudiantes de la UNLaR destacan en prácticas en el Instituto de Servicios Ambientales

Estudiantes de la UNLaR completaron 150 horas de prácticas en el Instituto de Servicios Ambientales, adquiriendo habilidades en análisis de calidad ambiental. Esta capacitación refuerza el vínculo entre la teoría y la práctica profesional en La Rioja.

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Estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Biogenética de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) realizaron prácticas profesionales en el Instituto de Servicios Ambientales, donde completaron 150 horas de formación en un periodo de dos meses. Este laboratorio provincial permite a los alumnos adquirir habilidades en el análisis y control de calidad de matrices ambientales, conforme a estándares internacionales.

El presidente del Instituto, Christian Albrecht, enfatizó la importancia de generar espacios de formación que complementen la educación académica de los estudiantes, preparándolos para enfrentar desafíos en el ámbito científico y ambiental. Durante su formación, los alumnos, incluyendo a María Luz Romero y Carlos Alberto Soler Rivero, se integraron a actividades técnicas bajo la supervisión de Hernán Rojas, vicepresidente del Instituto, y Gerónimo Valls, director del laboratorio.

La vinculación con instituciones educativas es crucial para fortalecer la relación entre la teoría y la práctica profesional, lo que no solo enriquece las capacidades de los estudiantes, sino que también amplía su aprendizaje más allá del aula. El Instituto cuenta con certificaciones internacionales, incluyendo las normas ISO 9001 e ISO 14001, que garantizan la calidad de sus sistemas de gestión y desempeño ambiental.