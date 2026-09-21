Rezagados en Capital recibirán Chachos este lunes 21: ¿quiénes son los beneficiarios?

Este lunes 21 de septiembre, La Rioja realizará un operativo de pago de Chachos en la Capital y Chamical, facilitando el acceso a beneficiarios con diversas terminaciones de DNI. Se recomienda llevar el DNI y respetar horarios.

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El 21 de septiembre, el Gobierno de La Rioja llevará a cabo un operativo de pago de Chachos, dirigido a quienes no pudieron cobrar en ocasiones anteriores. Esta atención se concentrará en la Capital, donde habrá varias bocas de pago habilitadas para facilitar el proceso a los beneficiarios.

Los pagos se realizarán en instituciones como la Secretaría General de la Gobernación y los ministerios de Educación, Desarrollo, Salud, entre otros, además de los hospitales Enrique Vera Barros y de la Madre y el Niño. En el departamento Chamical, el operativo abarcará todas las terminaciones de DNI y se llevará a cabo en el Salón Municipal de 9 a 17 horas.

En Olta, los beneficiarios podrán cobrar en el Centro Integrador Comunitario Municipal de 10 a 12.30 horas, mientras que en Chañar se hará en la Delegación Municipal de 10.30 a 11.30 horas. Se aconseja a los beneficiarios llevar su DNI y respetar los horarios establecidos para un desarrollo ordenado del operativo.