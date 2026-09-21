Lunes, 21 de Septiembre 2026
Política

Universidades de La Rioja enfrentan incertidumbre por el Presupuesto 2027

La Universidad Nacional de La Rioja enfrenta incertidumbre financiera por el incumplimiento del Gobierno nacional con el Presupuesto Universitario. Se requiere un total de 11 billones de pesos, pero solo se destinan 7,35 billones, afectando su funcionamiento y la investigación.

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El vicerrector de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), Luis Oviedo, expresó su gran preocupación por la falta de previsibilidad económica vinculada al proyecto de Presupuesto Universitario 2027. Durante una conferencia, destacó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional, lo que complica la planificación para el futuro.

En el contexto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), se ha establecido un criterio de estimación que exige un ajuste del 53% según la normativa. A pesar de que el sistema universitario solicitó 11 billones de pesos para su funcionamiento, el Ejecutivo solo contempló 7,35 billones, lo que afecta la operatividad general de las instituciones.

Además, la UNLaR sigue avanzando en la acreditación de carreras y en acciones de impacto comunitario. Oviedo mencionó que la rectora Natalia Albarez Gómez está evaluando medidas económicas que serán comunicadas a la comunidad universitaria en octubre. También se refirió a la situación del Hospital Escuela y de Clínicas, enfatizando la necesidad de garantizar gastos corrientes para mantener su operatividad.

Por último, en relación al arancelamiento de carreras, Oviedo reafirmó que la Ley de Educación Superior prohíbe esta práctica para asegurar la gratuidad, aunque se están considerando contribuciones por única vez para ciertos trámites administrativos.

Etiquetas: la rioja unlar presupuesto universitario gobierno nacional política educación pública
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