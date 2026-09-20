Quintela y Larroque analizan estrategias para fortalecer el federalismo en 2027

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió con el ministro bonaerense Andrés Larroque para discutir la agenda política nacional y la construcción de un frente federal, previo al Plenario del Movimiento Derecho al Futuro. Se abordaron temas económicos y sociales, con énfasis en la defensa de los sistemas educativo y sanitario. Este sábado, el MDF reunirá a 7.300 personas en un evento clave para su expansión nacional.

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El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se prepara para su primer plenario federal, que se llevará a cabo este sábado con la participación de 7.300 personas inscriptas. Este evento busca ampliar su alcance más allá de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer una organización que nació en territorio bonaerense.

El ministro bonaerense, Andrés Larroque, y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunieron en la Casa de La Rioja en Buenos Aires para discutir la situación económica y política del país, así como la reorganización opositora de cara a las elecciones de 2027. También participó el ministro de Desarrollo Social riojano, Alfredo Menem.

Durante el encuentro, se abordó la necesidad de una agenda que desafíe el rumbo nacional actual y fomente la construcción política federal en respuesta al gobierno de Javier Milei. Quintela destacó que el peronismo debe ser la “columna vertebral” de un frente más amplio, enfatizando la defensa de los sistemas educativo, sanitario y universitario.