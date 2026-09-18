Viernes, 18 de Septiembre 2026
Política

Nuevas leyes de educación y seguridad: implicancias para los riojanos

La Cámara de Diputados aprobó la regulación de la Educación Superior en La Rioja, fortaleciendo el marco normativo y las instituciones educativas. Esto promete ampliar las oportunidades formativas para los estudiantes locales.

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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó recientemente varias iniciativas importantes, entre ellas, la regulación de la Educación Superior en La Rioja. Esta ley establece un marco normativo que se articula con la legislación nacional y busca atender las necesidades específicas del territorio. El diputado Luis Rojo destacó que esta aprobación es un avance crucial para fortalecer la educación superior en la provincia.

Durante la décima sesión ordinaria del 141° Período Legislativo, presidida por la vicegobernadora Teresita Madera, se discutieron otros temas relevantes, como la creación del Sistema de Seguridad Pública y la promoción de la bioconstrucción. Asimismo, se decidió un aporte extraordinario a empresas con mayor capacidad contributiva, destinado a comedores escolares y tarjetas alimentarias.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, resaltó que esta norma no solo consolida el pasado y presente educativo, sino que también sienta las bases para un futuro que prioriza la carrera docente y el desarrollo académico en La Rioja, fortaleciendo así las instituciones educativas de la provincia.

Etiquetas: la rioja educación superior regulación cámara de diputados política provincial teresita madera
TL;DR

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