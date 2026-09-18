Cierre de comercios en La Rioja: la crisis y nuevos hábitos de consumo afectan a empresarios

La situación del comercio en La Rioja se agrava con cierres de locales y cambios en hábitos de consumo. El costo del transporte y altos alquileres dificultan la recuperación.

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La difícil situación del sector comercial en La Rioja se agrava, con un notable aumento en el cierre de negocios en el centro de la ciudad. Eugenio Covián, asesor legal del Centro Comercial e Industrial, destacó que este fenómeno se ha intensificado tras la pandemia, impactando negativamente en el empleo y el tejido comercial local.

Covián subrayó que las causas de esta problemática van más allá de la coyuntura económica nacional, apuntando a cambios estructurales en los hábitos de consumo y dificultades de acceso al centro. A su vez, el incremento en las tarifas de los servicios públicos ha complicado aún más el panorama. Muchos comerciantes han optado por reinventarse, vendiendo productos importados y accesorios para telefonía celular como una estrategia de supervivencia.

El costo del transporte también está desalentando a los compradores, ya que el aumento del combustible hace que los vecinos piensen dos veces antes de dirigirse al centro comercial. Covián comparó la situación actual con los momentos más críticos de la pandemia, destacando la falta de apoyo por parte de los propietarios de locales comerciales, lo que agrava la crisis.

El sector permanece en alerta, aguardando medidas que ayuden a reactivar el consumo y frenar el cierre de negocios en el área central.