Empresas deberán cumplir con nuevas regulaciones para acceder a fondos de despidos

La Comisión Nacional de Valores establece nuevos instrumentos para administrar aportes destinados a indemnizaciones, incluyendo fondos comunes y fideicomisos. Las empresas deberán adaptarse a estas regulaciones.

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Las empresas deberán adaptarse a las nuevas regulaciones establecidas por la Comisión Nacional de Valores para la administración de los fondos destinados a indemnizaciones por despidos. Se han definido instrumentos que incluyen fondos comunes y fideicomisos, disponibles tanto para una única empresa como para varias pymes.

Aún se esperan definiciones por parte de los organismos correspondientes, como Trabajo, ARCA y UIF, que influirán en la implementación de estas medidas. La reglamentación busca asegurar el uso adecuado de los aportes destinados a futuras indemnizaciones.