Empresas deberán cumplir con nuevas regulaciones para acceder a fondos de despidos

Las empresas deberán adaptarse a las nuevas regulaciones establecidas por la Comisión Nacional de Valores para la administración de los fondos destinados a indemnizaciones por despidos. Se han definido instrumentos que incluyen fondos comunes y fideicomisos, disponibles tanto para una única empresa como para varias pymes.
Aún se esperan definiciones por parte de los organismos correspondientes, como Trabajo, ARCA y UIF, que influirán en la implementación de estas medidas. La reglamentación busca asegurar el uso adecuado de los aportes destinados a futuras indemnizaciones.