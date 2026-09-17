Empresas crediticias en La Rioja bajo la lupa: más de 40 denuncias por acoso

Más de 40 denuncias de hostigamiento por deudas se han recibido en una semana, revelando la creciente presión financiera sobre los consumidores. La Subsecretaría de Comercio Interior promueve mediaciones gratuitas para aliviar esta crisis.

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Más de 40 denuncias formales han sido registradas en la última semana, según la Subsecretaría de Comercio Interior, en relación con el hostigamiento que enfrentan las personas endeudadas al intentar cumplir con sus obligaciones financieras. Jimena Espinoza, subsecretaria del área, destacó que estas quejas provienen de diversas empresas que aplican prácticas abusivas durante el cobro de créditos.

En respuesta a esta problemática, el organismo busca facilitar el acceso a planes de pago que alivien la carga de los consumidores. Se enfatiza que el proceso de reclamo es gratuito, sencillo y no requiere de un abogado, permitiendo una mediación directa entre el afectado y la empresa de crédito.

Las oficinas de Defensa al Consumidor están disponibles de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 18.00 a 20.00 horas, ofreciendo apoyo a quienes se sientan presionados por deudas. Este incremento en las denuncias refleja un contexto de dificultades económicas, donde muchos ciudadanos enfrentan altos costos de vida y tasas de interés elevadas, complicando su capacidad de pago.

La subsecretaría hace un llamado para que los consumidores conozcan sus derechos y utilicen las herramientas disponibles para afrontar estas situaciones, destacando la mediación como un método eficaz para resolver conflictos de manera pacífica.