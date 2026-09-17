Desinflación en Argentina: un análisis de su breve impacto y desafíos futuros

Los precios mayoristas aumentaron un 2,1% en agosto, evidenciando una desinflación frágil. La falta de demanda en la industria plantea riesgos de inflación reprimida.

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Los precios mayoristas en Argentina experimentaron un aumento del 2,1% en agosto, lo que indica una desinflación más frágil de lo que se esperaba. Aunque los bienes primarios e importados mostraron un incremento, la industria se mantuvo estancada debido a la falta de demanda, lo que no se debe a un aumento en la eficiencia.

Este comportamiento de los precios revela aspectos importantes sobre el modelo económico actual y plantea preocupaciones sobre el riesgo de una inflación reprimida. La situación pone de manifiesto la complejidad del contexto económico del país, donde la desinflación no se traduce necesariamente en un alivio efectivo para los consumidores.