Más de 3.800 vecinos acceden a créditos con tasa reducida en Banco Rioja

Cerca de 3.800 empleados públicos ya reformularon sus deudas en Banco Rioja, beneficiándose de una reducción de tasas del 76% al 56%. Se analizan nuevas medidas para mejorar aún más las condiciones.

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El Banco Rioja ha reportado un alto interés por parte de los empleados públicos en las nuevas medidas para reestructurar deudas. Desde la implementación de estas iniciativas, aproximadamente 3.800 personas han visitado las sucursales para reformular sus obligaciones financieras. Marcelo Becerra, vicepresidente del banco, destacó que se ha logrado una reducción significativa en las tasas de interés, pasando del 76% al 56%.

Además, aquellos que elijan un plazo de 12 meses pueden beneficiarse de una tasa aún más baja, por debajo del 54%. Esta decisión está diseñada no solo para ayudar a los empleados públicos al día con sus pagos, sino también a quienes se encuentran en mora, permitiendo que puedan gestionar mejoras en sus créditos.

Los interesados deben asistir de manera presencial, ya que el proceso no es automático. La atención principal se realiza en la Casa Central y en el Anexo Belgrano. Becerra también mencionó que se están evaluando nuevas rebajas de tasas para igualar las del Banco Nación, con detalles formales que se anunciarán en la próxima semana.