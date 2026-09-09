El ingreso mínimo necesario para alcanzar la clase media en CABA preocupa a las familias.

Una familia tipo en CABA necesitó $2.603.556 para no ser considerada pobre, marcando un nuevo aumento en el costo de vida. ¿Cómo repercutirá esto en la economía del país?

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El costo de vida en Buenos Aires ha experimentado un aumento significativo, lo que afecta directamente a las familias. Según el IDECBA, una familia tipo necesita $1.651.798 para no caer en la pobreza y $2.603.556 para ser considerada de clase media.

Este nuevo dato revela una creciente brecha entre los ingresos y los gastos en la capital, lo que preocupa a muchos hogares. La situación refleja un desafío económico para las familias que luchan por mantener su nivel de vida en un contexto de inflación y aumento de precios.