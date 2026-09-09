Miércoles, 9 de Septiembre 2026
Política

Controles más estrictos en La Rioja para frenar préstamos abusivos y usura

El Gobierno de La Rioja intensifica acciones contra préstamos abusivos, permitiendo denuncias ante la Policía o el Ministerio Público Fiscal. La protección de las familias es prioritaria ante la usura y extorsiones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Gobierno provincial de La Rioja, liderado por el gobernador Ricardo Quintela, ha intensificado sus esfuerzos para combatir los préstamos abusivos. Las personas afectadas por estas prácticas pueden presentar denuncias ante la División Delitos Económicos de la Policía, el Ministerio Público Fiscal o en la comisaría más cercana.

Quintela enfatizó la gravedad de la situación, señalando que la usura es un delito y que es fundamental proteger a las familias de quienes se aprovechan de su vulnerabilidad económica. Para abordar este problema, se ha creado el Régimen Provincial de Protección Integral de Usuarios de Créditos para Consumo, que busca brindar una respuesta efectiva ante estas situaciones.

Las autoridades provinciales también han incrementado los controles sobre prestamistas informales y han hecho un llamado a la comunidad para que conserve evidencia de los delitos, como transferencias, mensajes y contratos. Este enfoque busca garantizar la seguridad de los ciudadanos y sancionar a quienes incurren en prácticas ilegales que afectan su bienestar.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial préstamos abusivos delitos económicos protección al consumidor ricardo quintela
TL;DR

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