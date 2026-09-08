La moda ochentosa se apodera de la política argentina: ¿un giro inesperado?

La tendencia de recrear looks de los años 80 ha desatado un furor en redes sociales, con más de 2.000 búsquedas en Google y un crecimiento del 500%. La vicepresidente Victoria Villarruel se sumó a esta moda, mostrando su estilo en Instagram.

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Un fenómeno reciente en las redes sociales ha captado la atención de varios referentes políticos, quienes han utilizado inteligencia artificial para recrear su apariencia en los años 80. La vicepresidenta Victoria Villarruel, junto a otros como Jorge Macri y Virginia Gallardo, han compartido imágenes que reflejan la estética vibrante de esa década, caracterizada por peinados voluminosos y ropa deportiva colorida.

La tendencia ha alcanzado gran popularidad, superando las 2.000 búsquedas en Google y con un notable crecimiento del 500%. Villarruel, activa en su cuenta de Instagram, ha replicado historias de seguidores que la muestran con atuendos típicos de los 80, incluyendo un conjunto rosa y grandes accesorios. En una de sus publicaciones, aparece en la portada de una revista con la frase "Mis convicciones no pasan de moda".

A pesar de la participación de muchos, el presidente de la Cámara Alta, Javier Milei, ha decidido no unirse a esta moda, aunque algunos internautas han creado sus propias versiones de él en estilo ochentero. Esta actividad lúdica ha permitido a los políticos desconectarse temporalmente de las tensiones del Congreso.