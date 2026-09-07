Vicegobernadores del Norte Grande abordarán desafíos regionales en reunión en La Rioja

La Rioja acogerá el 9 y 10 de septiembre a vicegobernadores de 10 provincias en el Parlamento del Norte Grande, buscando fortalecer la agenda regional y el federalismo.

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La provincia de La Rioja será sede de un importante encuentro regional los días 9 y 10 de septiembre, donde se reunirán vicegobernadores y autoridades legislativas de diez provincias que forman parte del Parlamento del Norte Grande. Este evento contará con la participación de la vicegobernadora Teresita Madera, quien actuará como anfitriona en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros.

Las actividades iniciarán el miércoles a las 15 horas con el trabajo de comisiones, mientras que a las 17 horas se llevará a cabo la reunión de la Mesa Ejecutiva de Vicegobernadores y Presidentes de Cámara. El jueves, el encuentro central comenzará a las 8:39 horas con la recepción de autoridades y una foto institucional, seguido a las 9:30 horas por la 59° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, con la presencia del gobernador Ricardo Quintela.

Entre los asistentes se encontrarán vicegobernadores de varias provincias, así como autoridades de las Legislaturas provinciales. Este encuentro busca fortalecer la agenda común de la región y avanzar en temas de interés, reafirmando el compromiso con el federalismo y la construcción de consensos.