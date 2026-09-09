Miércoles, 9 de Septiembre 2026
Economía

La construcción enfrenta una caída del 16,9% en el empleo formal, un récord preocupante.

En junio, el empleo registrado en la construcción en La Rioja cayó un 16,9%, acumulando 34 meses en descenso. Esta tendencia afecta gravemente a la actividad local, contrastando con un leve aumento nacional.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El sector de la construcción en La Rioja sigue mostrando cifras negativas, con un descenso del 16,9% en el empleo registrado en junio en comparación con el mismo mes de 2025. Actualmente, hay 695 obreros con empleo formal, una reducción notable frente a los 836 trabajadores del año anterior. Esta situación representa un acumulado de 34 meses consecutivos de disminuciones en el sector.

El informe del IERIC señala que la caída se debe en gran parte a la paralización de la obra pública decidida por el Gobierno nacional, lo que impacta severamente en La Rioja, donde la actividad de construcción depende casi en su totalidad de estos trabajos. A nivel nacional, el trabajo en la construcción registró un leve aumento del 0,4% en junio, mientras que en La Rioja el empleo formal se sitúa más de un 17% por debajo de la media nacional.

Etiquetas: la rioja construcción empleo formal caída de empleo gobierno nacional informe de coyuntura
TL;DR

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