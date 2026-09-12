El Niño amenaza con intensas lluvias: La Rioja se prepara para enfrentar la situación

La Rioja activó medidas ante el fenómeno de El Niño, que podría aumentar las lluvias. Aunque se espera un verano normal, hay riesgos de inundaciones que las autoridades intentan mitigar.

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La provincia de La Rioja ha puesto en marcha una serie de medidas preventivas ante el inminente impacto del fenómeno climático conocido como El Niño. Este fenómeno puede generar un aumento considerable en las precipitaciones, lo que representa tanto una oportunidad como un riesgo para la comunidad, que ha lidiado con una histórica escasez de agua.

El geógrafo y especialista en cambio climático, Víctor Fuentes, indicó que, aunque el pronóstico para el verano se mantiene dentro de parámetros normales, la influencia de El Niño podría llevar a un incremento en los niveles de lluvia. A pesar de los posibles riesgos, existe un optimismo moderado entre los científicos, quienes esperan que un verano lluvioso ayude a recuperar las napas subterráneas.

Las autoridades provinciales están monitoreando de cerca la situación y han implementado protocolos de acción rápida para mitigar riesgos de inundaciones y desbordes de ríos. Se hace hincapié en la importancia de gestionar eficientemente el recurso hídrico y se invita a la comunidad a seguir las recomendaciones sobre el cuidado del entorno y la prevención de posibles daños.