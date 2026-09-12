Efemérides del 12 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 12 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 12 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 12 de septiembre de 2026
- 1537 – Carlos V autoriza que cuando en el Río de la Plata fallezca la primera autoridad real, la gente elija libremente su sucesor.
- 1843 – en la provincia de Corrientes (Argentina) se funda la aldea de Paso de los Libres (fronteriza con la localidad brasileña de Uruguayana).
- 1950 – Miguel Itzigsohn descubre el asteroide Aguilar (1800).
- 1966 – en Córdoba Argentina es asesinado el Estudiante Santiago Pampillón en una marcha universitaria. Le dispara por la espalda y a quemarropa un policía de la provincia de córdoba. Es uno de los antecedentes inmediatos del levantamiento del Cordobazo de 1969.
- 1972 – en Catamarca (Argentina) se funda la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa).
- 1975 – Carina Zampini. actriz argentina.
- 1976 – en la calle Junín esquina Rawson, en la ciudad de Rosario (Argentina), un grupo de guerrilleros pertenecientes a la organización Montoneros detona una bomba ubicada dentro de un automóvil Citroën, tomando como objetivo a un colectivo en el que viajaban en su mayoría policías. En la explosión mueren 9 policías y 2 civiles.
- 1983 – Sergio Parisse, rugbista argentino.
- 1991 – María Riot, trabajadora sexual argentina.
- 1994 – Nicolás Orsini, futbolista argentino.
El 12 de septiembre de 1962, el presidente John F. Kennedy pronunció su famoso discurso en la Universidad de Rice, donde declaró la ambiciosa meta de llevar a un hombre a la Luna antes de que finalizara la década. Este discurso fue fundamental para galvanizar el apoyo público y político para el programa espacial Apollo, que eventualmente logró el alunizaje en 1969.
En el mundo: 12 de septiembre de 2026
- 1213 – Simón de Montfort derrota a Pedro II de Aragón en la batalla de Muret (Cruzada albigense).
- 1229 – Mallorca es conquistada por Jaime I de Aragón, apodado El Conquistador.
- 1297 – en la provincia de Zamora se firma el Tratado de Alcañices, por el cual los pueblos de Aracena y Aroche (Huelva), en poder de Portugal, pasan definitivamente a la Corona de Castilla.
- 1502 – a las costas de la actual Nicaragua llegan las naves de Cristóbal Colón, bautizando el Cabo Gracias a Dios por haber salido de una tormenta.
- 1504 – Cristóbal Colón parte hacia España luego de concluir su cuarto viaje a América.
- 1532 – en Angrogna (norte de Italia) se inicia el Sínodo de Chanforan, en el cual los valdenses de Francia e Italia deciden adherirse a la Reforma.
- 1537 – Carlos V autoriza que cuando en el Río de la Plata fallezca la primera autoridad real, la gente elija libremente su sucesor.
- 1581 – Felipe II es proclamado rey de Portugal.
- 1631 – frente a las costas brasileñas de Pernambuco, la escuadra española derrota a la neerlandesa en un combate naval.
- 1683 – en la Batalla de Kahlenberg, las tropas cristianas ―mandadas por Juan III Sobieski― vencen a los otomanos de Kara Mustafá.
- 1725 – Interpretación de la serenata La Gloria e Imeneo para soprano, mezzosoprano y orquesta, RV 687, de Antonio Vivaldi, en conmemoración de la boda (el 5 de septiembre) del rey Luis XV con la princesa polaca María Leszczyńska.
- 1827 – en Valparaíso (Chile) se funda el periódico El Mercurio, el más antiguo en lengua española.
- 1843 – en la provincia de Corrientes (Argentina) se funda la aldea de Paso de los Libres (fronteriza con la localidad brasileña de Uruguayana).
- 1847 – cerca de la Ciudad de México, en el marco de la intervención estadounidense en México, comienza la batalla de Chapultepec.
- 1848 – Suiza se convierte en un estado federal.
- 1856 – en León (Nicaragua), los generales Tomás Martínez Guerrero, líder del Partido Legitimista, y Máximo Jerez Tellería, líder del Partido Democrático, firman el Pacto Providencial para unirse contra el filibustero estadounidense William Walker e iniciar la Guerra Nacional.
- 1856 – en Granada (Nicaragua), salen 300 efectivos de las tropas del filibustero estadounidense William Walker, para atacar la hacienda San Jacinto 2 días después, en la batalla homónima en la que serán derrotados por un contingente del Ejército del Septentrión comandado por el coronel José Dolores Estrada Vado.
- 1860 – en Trujillo (Honduras) fusilan al aventurero estadounidense William Walker, quien se había apoderado de Nicaragua.
- 1900 – El físico alemán Max Planck presenta las bases de la física cuántica al formular que la energía se radia en unidades pequeñas separadas, denominadas cuantos.
- 1901 – El ingeniero e inventor italiano Guiglielmo Marconi realiza la primera comunicación radiofónica que cruza el Atlántico, entre Cornualles (Inglaterra) y Terranova (Canadá).
- 1909 – Se funda la Iglesia metodista pentecostal de Chile.
- 1910 – en Múnich (Alemania) se estrena la Sinfonía n.º 8 de Gustav Mahler, con una orquesta de 171 músicos y un coro de 852 cantantes.
- 1919 – Adolf Hitler se afilia al Partido Obrero Alemán.
- 1919 – Se firma el documento con el que se funda la Academia Mexicana de la Historia, en la calle de San Ildefonso, en la Ciudad de México. Desde entonces, se conmemora en ese país el Día del Historiador.
- 1922 – en Lima (Perú) se funda la Hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina.
- 1928 – en los Estados Unidos, la actriz Katharine Hepburn debuta en el teatro.
- 1929 – en Paraguay, el Gobierno decreta un estado de sitio a causa del surgimiento de un movimiento comunista.
- 1931 – en Honduras Británica, un ciclón causa la muerte de más de 700 personas y centenares de heridos.
- 1933 – Leó Szilárd, concibe la idea de la reacción nuclear en cadena.
- 1938 – Adolf Hitler reclama los Sudetes.
- 1943 – en el Gran Sasso (Italia) un comando alemán de las SS ―al mando del capitán Otto Skorzeny― libera a Mussolini de su prisión.
- 1944 – en Londres, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética firman el Protocolo de Londres, en el que se definen las 3 zonas en las que se acordó dividir Alemania al fin de la Segunda Guerra Mundial.
- 1944 – Fiodór Tolbujin y Rodión Malinovski son nombrados Mariscales de la Unión Soviética.
- 1945 – en Wolfsburgo (Alemania), se funda el club VfL Wolfsburg.
- 1946 – en Pavía (Italia), encuentran el cadáver de Mussolini, robado cuatro meses antes.
- 1949 – en Alemania se proclama la República Federal Alemana. Theodor Heuss es elegido presidente y Konrad Adenauer, canciller federal.
- 1950 – Miguel Itzigsohn descubre el asteroide Aguilar (1800).
- 1953 – en Estados Unidos, John F. Kennedy se casa con Jacqueline Bouvier.
- 1953 – en Moscú (Unión Soviética), Nikita Jrushchov asume como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética.
- 1953 – en Colombia, la guerrilla liberal colombiana acepta la amnistía propuesta por el gobierno militar, tras cuatro años de lucha.
- 1958 – en Estados Unidos, el ingeniero Jack S. Kilby, de Texas Instruments, presenta el primer chip.
- 1958 – en el Área U3q del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 12:00 (hora local), Estados Unidos detona a 150 m bajo tierra su bomba atómica Otero, de 0,038 kilotones. Es la bomba n.º 160 de las 1127 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1959 – la Unión Soviética lanza la Luna 2, segunda nave espacial del programa Luna y primera sonda en llegar a la superficie lunar.
- 1959 – en Estados Unidos, se emite por primera vez la serie de western Bonanza.
- 1961 – en el barrio Salvadora de la villa de Santo Domingo (en la antigua provincia cubana de Las Villas), la banda de Thondike (Margarito Lanza Flores) ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― asesina al miliciano Tomás Hormiga García.
- 1966 – en Córdoba Argentina es asesinado el Estudiante Santiago Pampillón en una marcha universitaria. Le dispara por la espalda y a quemarropa un policía de la provincia de córdoba. Es uno de los antecedentes inmediatos del levantamiento del Cordobazo de 1969.
- 1966 – en el Área U5i del Sitio de pruebas atómicas de Nevada, a las 7:30 (hora local), Estados Unidos detona a 255 m bajo tierra su bomba atómica n.º 477, Derringer, de 7.8 kilotones.
- 1968 – Albania abandona el Pacto de Varsovia.
- 1968 – a 332 m bajo tierra, en el Área U3fb del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 6:00 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica Knife-A, de 29 kilotones. Es la bomba n.º 576 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1972 – en Catamarca (Argentina) se funda la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa).
- 1973 – se presenta por primera vez el grupo Tlen-Huicani integrado por Alberto de la Rosa, Gerónimo Reyes, Cesáreo Arenal, Alfonso Lagunes y Abdías Ramírez.
- 1973 – en Santiago de Chile, el diario La Segunda anuncia que el cantante Víctor Jara ha fallecido de manera no violenta, y que su sepelio ha sido de carácter privado. En realidad, Jara estaba siendo torturado y sería asesinado cuatro días después.
- 1975 – Pink Floyd estrena su nuevo disco "Wish You Were Here"
- 1976 – en la calle Junín esquina Rawson, en la ciudad de Rosario (Argentina), un grupo de guerrilleros pertenecientes a la organización Montoneros detona una bomba ubicada dentro de un automóvil Citroën, tomando como objetivo a un colectivo en el que viajaban en su mayoría policías. En la explosión mueren 9 policías y 2 civiles.
- 1977 – en Pretoria (Sudáfrica), el activista negro antiapartheid Steve Biko (30) muere tras ser innecesariamente trasladado esposado y desnudo desde Puerto Elizabeth (1100 km). Se encontraba en coma por una hemorragia cerebral tras ser torturado (y posiblemente golpeado con un palo en la cabeza).
- 1980 – golpe militar en Turquía.
- 1986 – en el norte de Vietnam mueren 400 personas y resultan heridas más de 2600 a causa del ciclón Wayne.
- 1988 – en la ciudad peruana de Pucallpa (departamento de Ucayali), la banda terrorista Sendero Luminoso asesina a ocho “cabros, prostis y fumones” frente a un grupo de periodistas, con el objetivo de intimidar a la población.
- 1989 – en Polonia, el Parlamento otorga su confianza al gabinete propuesto por Tadeusz Mazowiecki, primer gobierno no comunista desde la Segunda Guerra Mundial.
- 1989 – la banda estadounidense Aerosmith, lanza al mercado su décimo álbum de estudio Pump.
- 1992 – Estados Unidos lanza al espacio el transbordador Endeavour, en misión conjunta de la NASA con Japón e Israel para realizar experimentos con seres vivos.
- 1992 – en Lima (Perú) se informa la captura de Abimael Guzmán, fundador y líder de la banda terrorista Sendero Luminoso.
- 1995 – el cantante puertorriqueño Ricky Martin lanza al mercado su tercer álbum de estudio, A medio vivir.
- 1998 – en Irlanda, el Ejército británico abandona Belfast y regresa a sus acuartelamientos, tras 29 años de patrullas.
- 1998 – en Estella se firma el Pacto de Estella.
- 2000 – es publicado el álbum Mi Reflejo de Christina Aguilera.
- 2005 – Hong Kong abre el parque temático Hong Kong Disneyland.
- 2006 – deja de utilizarse oficialmente el cliente eDonkey para intercambio de archivos (P2P).
- 2008 – Metallica estrena su nuevo disco Death magnetic.
- 2009 – en la ciudad de Tucacas (Venezuela), un terremoto de 6,4 grados deja daños materiales y 16 heridos.
- 2010 – en Copiapó, Chile se inicia el plan de rescate a 33 mineros en la mina San José.
- 2011 – en São Paulo Brasil, Leila Lopes de 24 años es coronada Miss Universo 2011, por la mexicana Ximena Navarrete, siendo la primera vez que una angoleña gana la corona y la cuarta en que África la obtiene.
- 2012 – en Palana (Península de Kamchatka, Rusia), tiene lugar el accidente del vuelo 251 de Petropavlovsk-Kamchatsky Air Enterprise.
- 2015 – en Málaga (España), es coronada canónicamente la virgen del Rocío.