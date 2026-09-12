Efemérides del 12 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 12 de septiembre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 12 de septiembre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 12 de septiembre de 2026

1537 – Carlos V autoriza que cuando en el Río de la Plata fallezca la primera autoridad real, la gente elija libremente su sucesor.

– Carlos V autoriza que cuando en el Río de la Plata fallezca la primera autoridad real, la gente elija libremente su sucesor. 1843 – en la provincia de Corrientes (Argentina) se funda la aldea de Paso de los Libres (fronteriza con la localidad brasileña de Uruguayana).

– en la provincia de Corrientes (Argentina) se funda la aldea de Paso de los Libres (fronteriza con la localidad brasileña de Uruguayana). 1950 – Miguel Itzigsohn descubre el asteroide Aguilar (1800).

– Miguel Itzigsohn descubre el asteroide Aguilar (1800). 1966 – en Córdoba Argentina es asesinado el Estudiante Santiago Pampillón en una marcha universitaria. Le dispara por la espalda y a quemarropa un policía de la provincia de córdoba. Es uno de los antecedentes inmediatos del levantamiento del Cordobazo de 1969.

– en Córdoba Argentina es asesinado el Estudiante Santiago Pampillón en una marcha universitaria. Le dispara por la espalda y a quemarropa un policía de la provincia de córdoba. Es uno de los antecedentes inmediatos del levantamiento del Cordobazo de 1969. 1972 – en Catamarca (Argentina) se funda la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa).

– en Catamarca (Argentina) se funda la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa). 1975 – Carina Zampini. actriz argentina.

– Carina Zampini. actriz argentina. 1976 – en la calle Junín esquina Rawson, en la ciudad de Rosario (Argentina), un grupo de guerrilleros pertenecientes a la organización Montoneros detona una bomba ubicada dentro de un automóvil Citroën, tomando como objetivo a un colectivo en el que viajaban en su mayoría policías. En la explosión mueren 9 policías y 2 civiles.

– en la calle Junín esquina Rawson, en la ciudad de Rosario (Argentina), un grupo de guerrilleros pertenecientes a la organización Montoneros detona una bomba ubicada dentro de un automóvil Citroën, tomando como objetivo a un colectivo en el que viajaban en su mayoría policías. En la explosión mueren 9 policías y 2 civiles. 1983 – Sergio Parisse, rugbista argentino.

– Sergio Parisse, rugbista argentino. 1991 – María Riot, trabajadora sexual argentina.

– María Riot, trabajadora sexual argentina. 1994 – Nicolás Orsini, futbolista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 12 de septiembre de 1962, el presidente John F. Kennedy pronunció su famoso discurso en la Universidad de Rice, donde declaró la ambiciosa meta de llevar a un hombre a la Luna antes de que finalizara la década. Este discurso fue fundamental para galvanizar el apoyo público y político para el programa espacial Apollo, que eventualmente logró el alunizaje en 1969.

En el mundo: 12 de septiembre de 2026